Грузия получит от ЕС 3,4 млрд евро

Тбилиси, , 21:46 — REGNUM Грузия получит от Евросоюза 3,4 млн евро, которые будут направлены на строительство новых и реабилитацию существующих автомобильных и железных дорог, портов и аэропортов, логистических центров и пограничных КПП. Об этом сообщило министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

В сообщении министерства приведены и суммы, которые в рамках полученного финансирования будут направлены на конкретные проекты. Самая крупная сумма в размере 1 млрд 6 млн евро предназначена для строительства-реабилитации автомобильной дороги Чумателети-Аргвети. 233 млн евро будет вложено в строительство глубоководного порта в Анаклия на побережье Черного моря, а еще 100 млн евро — в строительство железнодорожной линии до порта Анаклия. 115 млн евро будет выделено для проекта автомагистрали Рустави-Красный мост, 101 млн евро — для строительства автомобильной дороги Григолети-Кобулети, 90 млн евро — для проекта Алгети-Садахло и 6 млн евро — для строительства моста дружбы в Садахло на границе с Арменией. Кроме того, будут направлены крупные суммы на осуществление других проектов транспортно-транзитного значения.

Финансирование выделяется Грузии в рамках индикационного плана соинвестирования транс-европейской транспортной сети (TEN-T), разработанного Еврокомиссией и Всемирным банком «с целью упрочения транспортных связей между странами Восточного партнерства и стимулирования в этих странах экономического роста», говорится в специальном сообщении, размещенном на сайте представительства ЕС в Грузии.

План действийTEN-T охватывает Армению, Грузию, Азербайджан, Белоруссию, Молдавию и Украину. Общая сумма выделяемого странам Восточного партнерства финансирования составит 13 млрд евро. В результате осуществления плана будет построено 4800 километров автомобильных и железных дорог, 6 портов и 11 логистических центров. В рамках этого плана будут профинансированы как краткосрочные проекты, которые завершатся в 2020 году, так и долгосрочные, рассчитанные на период до 2030 года. В представительстве ЕС заявляют, что в результате осуществления плана TEN-T существенно улучшатся транспортные связи в рамках транс-европейской транспортной сети.