Более половины школьников не знают, как защитить персональные данные

Москва, , 15:16 — REGNUM В 2018 году Роскомнадзора провёл обучающие мероприятия для школьников по защите персональных данных. Выяснилось, что более половины школьников (53%) не знают, как 'это сделать, сообщается на сайте ведомства.

Имеют представление о том, что является персональными данными 47% учеников российских школ. При этом 78% учащихся понимают и осознают всю важность сохранения недоступности персональных данных

Отмечается, что во всероссийском тестировании в 2018 году участвовали по теме защиты персональных данных участовалаи 87% учащихся 9−17 лет (4,8 млн человек).

В Роскомнадзоре уточнили, что повторное всероссийское тестирование школьников по информационной безопасности начнется во втором квартале 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, «Российская система качества» (Роскачество) в преддверии Международного дня защиты персональных данных (28 января) разработала рекомендации по защите личной информации.

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