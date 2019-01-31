Земельный конфликт в Уганде: власти начнут сбор помощи пострадавшим

Амуру, Уганда, , 15:08 — REGNUM Председатель округа Амуру Майкл Лакони планирует начать сбор средств для пострадавших в ходе земельного конфликта в районе Апаа. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda

Около 2100 человек потеряли дома на прошлой неделе.

Их разместили в торговом центре Джука после ожесточенных схваток двух враждующих сторон — народа мади из округа Аджумани и народа ачоли из окуга Амуру. Земельный конфликт из-за территории Апаа продолжатся уже 9 лет.

Лакони сообщил, что у округа нет другого выхода, они обязаны помочь пострадавшим. Лакони пожаловался, что премьер-министр проигнорировал проблему.

«Как лидеры мы обратились к местному сбору пожертвований, мы хотим предоставить пострадавшим еду, одежду и разместить наиболее уязвимых людей, таких как дети и беременные женщины», — добавил Лакони.

Читайте ранее в этом сюжете: Земельный конфликт в Уганде: местные жители спорной территории похищены