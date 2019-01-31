Пятерым подозреваемым по делу о хищениях газа у «Газпрома» грозит арест

Москва, , 14:58 — REGNUM Следственные органы проводят допросы подозреваемых по уголовному дело о хищении газа у ПАО «Газпром» на 30 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ 31 января, фигурантами по делу проходят пять человек. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ст. 210 УК РФ («Мошенничество» и «Создание и участие в преступном сообществе»).

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«В рамках уголовного дела […] допрашивают в качестве подозреваемых и проводят иные следственные действия с Раулем Арашуковым, Русланом Арашуковым (гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» и АО «Газпром газораспределение Астрахань» — прим. ИА REGNUM ), Гузером Хашукаевым (сполнительный директор АО «Минераловодская газовая компания»), Николаем Романовым (первый заместитель генерального директора «Газпром газораспределение Ставрополь») и Игорем Травиновым (генеральный директор «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и по совместительству генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ставрополь»)», — уточнила официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.

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Главу клана Арашуковых подозревают в хищении газа на сумму 30 млрд рублей

В СКР добавили, что следствие настаивает на аресте подозреваемых. Ходатайство о заключении всех пятерых фигурантов под стражу будет в суде в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, советник генерального директора ОАО «Газпром Межрегионгаз» Рауль Арашукова был задержан 30 января в офисе «Газпрома» в Санкт-Петербурге. Его подозревают в создании преступного сообщества и участии в нем, а также в мошенничестве на 30 млрд рублей.

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