Госдума может в феврале принять закон о паллиативной помощи

Москва, , 12:35 — REGNUM Закон о паллиативной помощи может быть принят до конца февраля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета по законотворчеству.

Володин также предложил провести 11 февраля парламентские слушания по подготовке законопроекта о паллиативной помощи ко второму чтению.

«Было бы правильно не затягивать сроки рассмотрения и принятия законопроекта, и активизировать эту работу, чтобы она приобрела более содержательный и результативный характер. Исходя из того, что реализовываться закон будет в регионах, а мы обсуждаем этот вопрос пока на федеральном уровне, может быть, нам взять и 11 февраля провести большие парламентские слушания с приглашением представителей регионов и обсудить это в прямом диалоге», — сказал он.

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