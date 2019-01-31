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В Петербурге онкологов заподозрили в выводе лекарств на черный рынок

Общество

Не исключено, что врачи получали от сотрудников Roche деньги под видом оплаты участия в конференциях и семинарах

Санкт-Петербург, 31 января 2019, 12:39 — REGNUM  Более 40 петербургских врачей проверяет полиция в связи с делом о появлении на черном рынке препаратов от рака. Следствие полагает, что онкологи могли участвовать в преступной схеме, сообщает 31 января РБК со ссылкой на источники.

Проверка идет в рамках дел против экс-сотрудников швейцарской фармкомпании Roche. Не исключено, что врачи получали от сотрудников Roche деньги под видом оплаты участия в конференциях и семинарах. Взамен они выписывали рецепты на препараты Roche, которые получали в аптеках сотрудники компании. В дальнейшем лекарства попадали на черный рынок.

Отмечается, что зимой 2018 года полиция изъяла документы в петербургском офисе Roche. В распоряжении правоохранителей оказались данные врачей, получавших вознаграждение за лекции и семинары. У некоторых из них подготовленные для выступлений материалы аналогичны таковым у их коллег, тогда как сами мероприятия не проводились.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тверской области правоохранители проверяют реабилитационный центр в городе Конаково после сообщений о незаконном удержании людей.

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