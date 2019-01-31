В Казахстане планируют создать «атлас новых профессий»

Астана, , 12:18 — REGNUM Казахстанская компания BTS Digital, Евразийская группа (ERG) и российский международный проект «Атлас новых профессий» подписали меморандум о сотрудничестве при разработке атласа новых профессий Казахстана, сообщает 31 января агентство «Казинформ».

В рамках документа будут определены специальности и навыки, которые станут востребованными в республике в краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный период.

Глава образовательного центра компании BTS Digital Саясат Нурбек сказал, что с помощью специальных методик будут собраны «образцы будущего» по отраслям казахстанской экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря 2018 года глава управления занятости и социальных программ Алма-Аты Мейржан Отыншиев заявил, что самыми востребованными специалистами в городе являются визажисты и IT-специалисты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алма-Ате назвали самых востребованных специалистов