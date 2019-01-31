Правозащитники ООН обнаружили в ДРК свидетельства массовой резни

Киншаса, , 11:41 — REGNUM Правозащитники ООН обнаружили в Демократической Республике Конго массовые захоронения, свидетельствующие о чудовищных преступлениях, сообщает 31 января Anadolu Ajansi.

В братской могиле были обнаружены 535 человеческих тел, люди стали жертвой масштабной этнической чистки, произошедшей в стране в декабря 2018 года.

В общей сложности было найдено 59 захоронений. Помимо убитых в столкновениях, 111 человек получили ранения. ООН предоставила им экстренную помощь в виде лекарств, продуктов питания и воды.

Напомним, в декабре 2018 года в Демократической Республике Конго произошли серьезные межплеменные столкновения. Причиной конфликта стал спор о захоронении одного из племенных вождей.

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