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Правозащитники ООН обнаружили в ДРК свидетельства массовой резни

Общество

535 человеческих тел было захоронено в 59 братских могилах

Киншаса, 31 января 2019, 11:41 — REGNUM  Правозащитники ООН обнаружили в Демократической Республике Конго массовые захоронения, свидетельствующие о чудовищных преступлениях, сообщает 31 января Anadolu Ajansi.

В братской могиле были обнаружены 535 человеческих тел, люди стали жертвой масштабной этнической чистки, произошедшей в стране в декабря 2018 года.

В общей сложности было найдено 59 захоронений. Помимо убитых в столкновениях, 111 человек получили ранения. ООН предоставила им экстренную помощь в виде лекарств, продуктов питания и воды.

Напомним, в декабре 2018 года в Демократической Республике Конго произошли серьезные межплеменные столкновения. Причиной конфликта стал спор о захоронении одного из племенных вождей.

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Беспорядки в Конго
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