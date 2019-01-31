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На Сахалин и Курилы надвигается сильная метель — МЧС РФ

Общество

В горной местности некоторых районов области возможен сход лавин

На Сахалин и Курилы надвигается сильная метель — МЧС РФ
Снегопад

Южно-Сахалинск, 31 января 2019, 10:00 — REGNUM  В ряде районов Сахалинской области 1 февраля ожидается сильная метель с резким усилением ветра и падением видимости. Об этом сообщает 31 января пресс-служба областного ГУ МЧС России.

В экстренной службе отметили, что в первый день последнего зимнего месяца сильная метель с ветром 20−25 м/с ожидается на территории Углегорского, Томаринского, Охинского, Ногликского и Александровск-Сахалинского районов.

Также метель, сильный ветер и умеренный снегопад ожидается в Южно-Курильском и Курильском районах области. Кроме того, по данным местной метеослужбы, в горной местности Углегорского, Томаринского, Охинского, Ногликского и Александровск-Сахалинского районов возможен сход лавин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в горных районах полуострова Камчатка с 1 по 3 февраля объявлена лавинная опасность, гражданам рекомендовано избегать мест, где может произойти сход снежных масс.

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