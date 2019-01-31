Четверг, 31 Января 2019 года
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Спасатели Камчатки объявили период лавинной опасности

Общество

В экстренной службе предупредили родителей, что в указанный временной период необходимо внимательно отслеживать местонахождение детей

Спасатели Камчатки объявили период лавинной опасности
Вершина вулкана Малый Семячик. Камчатка

Петропавловск-Камчатский, 31 января 2019, 08:31 — REGNUM  В горных районах полуострова Камчатка объявлена лавинная опасность, гражданам рекомендовано избегать мест, где может произойти сход снежных масс. Об этом сообщает 31 января пресс-служба ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

Отмечается, что Камчатский противолавинный центр объявил о повышенной лавинной опасности на период с 1 по 3 февраля.

«Находясь в горах, избегайте мест возможного схода лавин. Чаще всего это склоны крутизной более 30°, если склон без кустарника и деревьев — более 20°. При крутизне склона более 45° лавины сходят практически при каждом снегопаде», — говорится в сообщении ведомства.

Также в экстренной службе предупредили родителей, что в указанный временной период необходимо внимательно отслеживать местонахождение детей, так как сход небольшой лавины возможен даже в пределах городской черты Петропавловска-Камчатского.

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Оползни, лавины, сели
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