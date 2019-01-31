Альпинисты НГТУ поднимут «Бессмертный полк» на вершину горы Юбилейная

Новосибирск, , 09:57 — REGNUM Семь студентов Новосибирского государственного университета поднимутся на вершину Юбилейная с портретами своих предков — участников Великой Отечественной войны. Мероприятие пройдёт в рамках акции «Бессмертный полк», сообщает 31 января пресс-служба вуза.

«8−9 мая 2019 года участники секции поднимутся на вершину горы высотой 3403 м. Вершина Юбилейная, на которую поднимутся альпинисты, расположена в отрогах Северо-Чуйского хребта в Республике Алтай», — говорится в сообщении.

Отмечается, что акция станет одной из первых после восстановления работы клуба альпинистов в НГТУ. Первая секция альпинизма НЭТИ была создана выпускником вуза Робертом Яхниным в 1960 году. За советское время в институте была воспитана целая плеяда спортсменов-альпинистов: 10 мастеров спорта СССР, 25 кандидатов в мастера спорта СССР и 60 перворазрядников.

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