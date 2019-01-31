Четверг, 31 Января 2019 года
09:57:39 МСК

Альпинисты НГТУ поднимут «Бессмертный полк» на вершину горы Юбилейная

Общество

Акция станет одной из первых после восстановления работы клуба альпинистов в университете

Новосибирск, 31 января 2019, 09:57 — REGNUM  Семь студентов Новосибирского государственного университета поднимутся на вершину Юбилейная с портретами своих предков — участников Великой Отечественной войны. Мероприятие пройдёт в рамках акции «Бессмертный полк», сообщает 31 января пресс-служба вуза.

«8−9 мая 2019 года участники секции поднимутся на вершину горы высотой 3403 м. Вершина Юбилейная, на которую поднимутся альпинисты, расположена в отрогах Северо-Чуйского хребта в Республике Алтай», — говорится в сообщении.

Отмечается, что акция станет одной из первых после восстановления работы клуба альпинистов в НГТУ. Первая секция альпинизма НЭТИ была создана выпускником вуза Робертом Яхниным в 1960 году. За советское время в институте была воспитана целая плеяда спортсменов-альпинистов: 10 мастеров спорта СССР, 25 кандидатов в мастера спорта СССР и 60 перворазрядников.

Читайте также: НГТУ получит из федерального бюджета 64 млн рублей на развитие

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
«Бессмертный полк»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить