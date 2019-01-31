Уганда открывает центр возобновляемой энергии совместно с Германией

Кампала, , 09:32 — REGNUM Университет Макерере в Уганде и делегация из немецкого города Карлсруэ подписали соглашение о создании совместного Тренировочного и Исследовательского центра возобновляемой энергии Германии и Уганды. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Центр планируют открыть в инженерном колледже университета Макерере. Центр поддержит рост «зеленой» экономики Уганды.

Стратегия роста «зеленой» экономики Уганды составлена национальным бюро планирования. К 2040 году планируется обеспечить устойчивое развитие, которое приносит меньше вреда окружающей среде.