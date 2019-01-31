Четверг, 31 Января 2019 года
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Уганда открывает центр возобновляемой энергии совместно с Германией

Общество

Центр поддержит стратегию роста «зеленой» экономики Уганды

Кампала, 31 января 2019, 09:32 — REGNUM  Университет Макерере в Уганде и делегация из немецкого города Карлсруэ подписали соглашение о создании совместного Тренировочного и Исследовательского центра возобновляемой энергии Германии и Уганды. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Центр планируют открыть в инженерном колледже университета Макерере. Центр поддержит рост «зеленой» экономики Уганды.

Стратегия роста «зеленой» экономики Уганды составлена национальным бюро планирования. К 2040 году планируется обеспечить устойчивое развитие, которое приносит меньше вреда окружающей среде.

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«Зеленая» энергетика
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