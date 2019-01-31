В Роскачестве рассказали, как выбирать кефир

Москва, , 09:03 — REGNUM Натуральный кефир содержит полезные бактерии и витамины, которые улучшают кишечную микрофлору и способствуют поддержанию иммунитета. Рекомендации по выбору этого напитка опубликованы 31 января Роскачеством.

Так, стоит обращать внимание на срок хранения продукта. В среднем у кефира он составляет 10−14 дней. Кефир в стеклянных бутылках может храниться 36 часов, а в полимерной таре — 72 часа. В кефир, который можно хранить более месяца, вероятнее всего включили искусственные добавки и растительные жиры, отмечают эксперты.

Напиток должен иметь белый цвет, хотя желтоватый оттенок не всегда говорит о его негодности. На это влияет жирность продукта и качество сырья.

«Натуральный кефир должен состоять только из пастеризованного молока и закваски живых бактерий», — пояснили в организации.

Хранить кефир стоит на верхней полке холодильника, воздействие солнечного света продукту противопоказано, иначе он теряет полезные свойства. Вкус хорошего кефира не должен быть очень кислым, горьким или сладким, в нем присутствует небольшая кислинка.

В Роскачестве анонсировали подробное изучение марок кефира, представленного на российских прилавках. Для тестов эксперты возьмут кефир, произведенный в Вологодской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, Башкирии, Чувашии и Санкт-Петербурге. Продукт проверят по 35 показателям качества и безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору минтая. Обращать внимание стоит на поверхность самого продукта и маркировку на упаковке.

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