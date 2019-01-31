Пекин, , 07:23 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) признал китайское информационное агентство Синьхуа международным, о чем заявил президент комитета Томас Бах, передает 30 января агентство Синьхуа.

Бах сделал соответствующее заявление во время визита в пекинскую штаб-квартиру агентства, где встретился с руководителем агентства Цай Минчжао. Ранее МОК считал Синьхуа лишь азиатским новостным агентством. Бах заявил Цаю, что решение было принято в связи с «превосходной работой» агентства по продвижению олимпийского движения по всему миру.

Отметим, что все новостные агентства, признанные международными, получают определенные выгоды, в частности — 400 квадратных метров площадей в пресс-центрах олимпийских объектов, гарантию выгодных позиций для осуществления фотосъёмок, а также прямую координацию с МОК по аккредитации журналистов.