Четверг, 31 Января 2019 года
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МОК признал китайское информационное агентство Синьхуа международным

Общество

Бах сделал соответствующее заявление во время визита в пекинскую штаб-квартиру агентства, где встретился с руководителем агентства Цай Минчжао

Пекин, 31 января 2019, 07:23 — REGNUM  Международный олимпийский комитет (МОК) признал китайское информационное агентство Синьхуа международным, о чем заявил президент комитета Томас Бах, передает 30 января агентство Синьхуа.

Бах сделал соответствующее заявление во время визита в пекинскую штаб-квартиру агентства, где встретился с руководителем агентства Цай Минчжао. Ранее МОК считал Синьхуа лишь азиатским новостным агентством. Бах заявил Цаю, что решение было принято в связи с «превосходной работой» агентства по продвижению олимпийского движения по всему миру.

Отметим, что все новостные агентства, признанные международными, получают определенные выгоды, в частности — 400 квадратных метров площадей в пресс-центрах олимпийских объектов, гарантию выгодных позиций для осуществления фотосъёмок, а также прямую координацию с МОК по аккредитации журналистов.

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