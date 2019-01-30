Патриарх Кирилл призвал дать особый правовой статус многодетным семьям

Москва, , 14:42 — REGNUM Создание особого правового статуса многодетным семьям поможет исправить демографическую ситуацию в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 января заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии Рождественских парламентских встреч в Госдуме.

«Создание особого правового статуса для многодетных семей — это не просто настоятельное требование времени, это стратегический шаг в реализации демографической политики нашей страны», — заявил патриарх Кирилл.

Он напомнил, что Совет Федерации при участии экспертов по семейным вопросам и рекомендациям, в том числе Русской православной церковью, разработал проект федерального закона об основах правового положения многодетных семей в Российской Федерации.

«Рассчитываем на ускоренную работу по этому вопросу и ожидаем широкого вовлечения депутатов Государственной думы в работу над законопроектом», — отметил патриарх.

«Церковь не может не беспокоить реально существующая демографическая проблема. Неуклонное старение населения связано в том числе с малодетностью большинства российских семей», — указал он.