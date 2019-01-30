В Кремле прокомментировали новый всплеск звонков о бомбах

Москва, , 14:19 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется, что спецслужбы найдут ответственных за очередную волну «минирований», прокатившуюся по регионам. Так он прокомментировал 30 января журналистам массовые сообщения об угрозе взрывов в российских городах.

Речь идет о наказуемых деяниях, в ситуации разбираются спецслужбы. Хочется надеяться, что случаи «телефонного терроризма» будут раскрыты, а также выявлен человек, стоящий за этими провокациями, сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в российских регионах фиксировались массовые сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных в школах, больницах, административных зданиях. Людей в таких случаях эвакуируют, учреждения обследуют специалисты.

Так, 30 января анонимные сообщения об угрозе теракта получили в Карелии, Калужской, Новгородской, Архангельской, Мурманской, Смоленской и других областях.

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