В ФРГ задержаны трое человек по подозрению в подготовке теракта

Берлин, , 13:43 — REGNUM Правоохранительные органы ФРГ задержали 30 января трех человек по подозрению в подготовке террористического акта, сообщает американское агентство Associated Press.

По информации федеральной прокуратуры, выходцы из Ирака Шахин Ф., Херш Ф. и Рауф С. Были взяты под стражу в Дитмаршене — сельском регионе страны поблизости от границы с Данией. Помимо задержаний, полиция провела обыски в домах связанных с ними лиц.

В прокуратуре подчеркнули, что за подготовкой к теракту стояли Шахин Ф., Херш Ф., тогда как Рауфа С., по версии следствия, оказывал им помощь. Как сообщается, злоумышленники находились на ранних стадиях подготовки теракта, поэтому взрывное устройство еще не было сделано.