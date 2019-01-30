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Назарбаев: 70% работодателей в Казахстане недовольны выпускниками колледжей

Общество

Президент Казахстана отметил, что новые технологии требуют новых навыков в профессии

Астана, 30 января 2019, 13:15 — REGNUM  Около 70% работодателей в Казахстане неудовлетворены выпускниками учреждений технического и профессионального образования, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании правительства, сообщает 30 января агентство «Казинформ».

Глава государства отметил, что новые технологии требуют новых навыков в профессии, поэтому президент поручил модернизировать 20 вузов в республике.

Назарбаев подчеркнул, что в Казахстане в свободном доступе имеются данные о том, какие профессии востребованы в разных регионах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе депутат Мажилиса парламента Казахстана Бейбит Мамраев отправил председателю правительства республики Бакытжану Сагинтаеву обращение. В документе депутат выражает обеспокоенность в связи тем, что министерство образования и науки республики планирует исключить общее среднее образование из образовательных программ колледжей.

Читайте ранее в этом сюжете: В колледжах Казахстана планируют исключить общее среднее образование — СМИ

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