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Зарплаты депутатов Госдумы выросли на 10%

Общество

С января 2019 года

Зарплаты депутатов Госдумы выросли на 10%
Иван Шилов © ИА REGNUM
Государственная дума

Москва, 28 января 2019, 17:46 — REGNUM  В 2019 году доходы у депутатов Госдумы выросли на 10%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 января заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский в Госдуме на заседании круглого стола фракции.

«Депутаты получают по 300 тыс. Сейчас будут получать по 330 тыс. — 10% добавляем. Мы раньше заморозили 10%, чтобы как бы в пользу граждан (было). Теперь этот срок кончился. С 1 января 2019 года ещё плюс 10%», — заявил Жириновский.

Об этом лидер ЛДПР упомянул в ходе обсуждения выдвижения кандидатов в депутаты Мосгордумы.

«Идите, особенно кто из провинции, ваши округа — определяйтесь, мы вас включим!.. Раньше начинайте, успех придёт, деньги придут!» — отметил он, указав при этом, что доход депутата Мосгордумы выше, чем у депутата Госдумы.

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Государственная дума РФ VII созыва
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