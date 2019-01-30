В Великобритании признали способность детей обходить запреты на порносайтах

Лондон, , 12:37 — REGNUM Каждый пятый родитель в Великобритании уверен, что его ребенок сможет обойти возрастное ограничение на порнографических сайтах. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на социологическое исследование организации Internet Matters, обеспечивающей безопасность детей в интернете.

В опросе приняли участие более 2 тыс. родителей, возраст детей которых составляет от 4 до 16 лет. Большинство из них (83%) поддерживают введение системы проверки возраста на сайтах для взрослых. При этом 13% не уверены, смогут ли такие меры уменьшить доступ детей к вредоносному контенту. Еще 18% считают, что их дети смогут обойти возрастное ограничение.

«В настоящее время получить доступ к взрослому контенту в сети слишком легко, поэтому введение возрастной проверки является шагом вперед, который позволит родителям чувствовать себя спокойнее и обеспечит ответственную работу порнографических сайтов», — заявила представитель британского правительства Марго Джеймс.

Руководитель Internet Matters Кэролин Бантинг отметила, что введение возрастного ограничения — не конечный шаг в защите детей от вредоносного контента. Она подчеркнула, что родители должны открыто разговаривать со своими детьми на тему того, чем они занимаются в интернете.

Напомним, новый механизм работы сайтов для взрослых заработает в Великобритании с апреля 2019 года. Для пользования порталами юзеры должны будут доказать своё совершеннолетие — предъявить удостоверение личности, водительские права или специальную карту «возрастной верификации». Такие карточки в ближайшее время поступят в 60 тыс. торговых точек.

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