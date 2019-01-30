Свердловский бизнес-омбудсмен призвала не сносить киоски в регионе

Екатеринбург, , 12:11 — REGNUM Нельзя сносить законно установленные киоски и другие пункты нестационарной торговли без обсуждения с жителями города и учёта экономического положения предпринимателей. Об этом заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх корреспонденту ИА REGNUM.

По мнению Артюх, когда муниципальные депутаты обсуждают, не избавиться ли им от киосков, они должны помнить о горожанах.

«Когда депутаты обсуждают, не убрать ли им киоски совсем, нужен опрос потребителей. Жители привыкли покупать привычные для них вещи в местах нестационарной торговли. Мне кажется, нужно опросить потенциальных потребителей, критично или некритично им зачистка того или иного киоска», — считает омбудсмен.

Уполномоченная напомнила, что хозяева киосков порою живут только на доход с этой торговли:

«У многих предпринимателей это единственный вид дохода. А у небольших товаропроизводителей это единственная возможность реализовать свою продукцию — в крупные торговые сети они попасть зачастую не могут», — добавила Артюх.

Очень странно, когда через полгода после стандартизации внешнего вида киосков их предлагают сносить, полагает бизнес-омбудсмен:

«Нестационарные объекты стали выглядеть симпатично к Чемпионату мира по футболу-2018. И сейчас решать вопрос с тем, чтобы киосков не стало, если предприниматели только полгода назад обновили их внешний вид, это не совсем правильное, не совсем ответственное отношение, на мой взгляд», — сказала уполномоченный.

По словам Артюх, за 2018 год ей пришло около 100 обращений от хозяев киосков с просьбой помочь в конфликтной ситуации.

«Меня беспокоит качество правового регулирования этой проблемы на всех уровнях», — заявила бизнес-омбудсмен.

Ранее, 13 декабря 2018 года депутаты Екатеринбургской городской думы (ЕГД) призвали избавиться не только от несанкционированных, но и от законно установленных киосков. А в ноябре 2018 года мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал избавить город от киосков к 2022 году.

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