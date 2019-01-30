В Петербурге выросла преступность среди иностранцев

Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM В 2018 году иностранные граждане совершили в Петербурге 2815 преступлений, что на 8% больше, чем в 2017 году. Определенный вклад в этот рост внесло проведение чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил 30 января начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов, выступая с отчетом в Заксобрании Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Умнов сообщил, что некоторая часть болельщиков, особенно из стран Африки и Азии, пыталась использовать свой приезд на «мундиаль» в Россию как лазейку для последующего проникновения в страны Запада. Зафиксировано 399 таких горе-болельщиков.

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Еще часть болельщиков, въехавших в РФ по FanID, без получения виз, до сих пор не покинули страну, хотя должны были сделать это до 31 декабря 2018 года. Таким образом, они стали незаконными мигрантами.

«Самых затерявшихся мы находим до сих пор. В январе 2019 года «вышли из тени» еще 44 таких лица», — сказал Умнов. Эта работа будет продолжена.

Как отметил начальник Главка, фактически этим иностранцам удалось сэкономить на обратных билетах, поскольку они были выдворены из страны за счет РФ после помещения в центр временного пребывания для иностранных граждан.

Всего за минувший год из Петербурга выдворено три тысячи иностранцев, сокращен срок пребывания более чем шести тысячам иностранцев, нарушившим миграционное законодательство РФ, депортировано 323 человека. Пресечено 36 фактов организации незаконной миграции.

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