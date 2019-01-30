Предпенсионерам Москвы увеличили срок помощи в поиске работы

Москва, , 12:18 — REGNUM В Москве увеличили срок оказания помощи в трудоустройстве лицам предпенсионного возраста — она будет оказываться в течение пяти лет до выхода на пенсию, в том числе назначаемую досрочно. Соответствующие изменения в столичный закон «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы» были приняты на заседании Московской городской думы 30 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В отношении граждан предпенсионного возраста предусмотрено оказание мер поддержки по содействию занятости в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно. Ранее такие мероприятия осуществлялись за два года до наступления указанного возраста», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Действие закона будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Ранее на заседании профильных комиссий Московской городской думы департамент труда и социальной защиты населения города Москвы поддержал и рекомендовал принять данный законопроект.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Москвы предпенсионного возраста выдадут социальную карту москвича для льготного проезда на общественном транспорте. Право на её получение получат женщины в возрасте 55 лет и мужчины в возрасте 60 лет, имеющие трудовой стаж не менее девяти лет или звания «Ветеран труда» и «Ветеран военной службы».

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