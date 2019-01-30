В Госдуме ограничат полеты дронов во время массовых мероприятий

Москва, , 11:11 — REGNUM В Госдуме разработали законопроект о беспилотниках и дронах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 января, об этом сообщил один из авторов инициативы глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»). В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму.

Предлагается дать полномочия полиции «временно ограничивать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве над местом проведения публичного (массового) мероприятия и прилегающей к нему территории», а также «пресекать несанкционированное нахождение» беспилотников, «в том числе посредством уничтожения и повреждения таких судов, подавления или преобразования сигналов дистанционного управления ими».

Прописывается, что о необходимости введения таких ограничений полиция должна будет уведомить Росавиацию и организаторов соответствующего массового мероприятия.

Аналогичными полномочиями наделяются Росгвардия, Федеральная служба охраны (ФСО) и ФСБ.

Законопроект направлен на упорядочивание законодательства, подчеркнул Пискарёв.

«Массовое использование беспилотников стало возможным совсем недавно, и многие правовые вопросы, в первую очередь касающиеся безопасности использования БВС и защиты жизни и здоровья граждан, остаются неурегулированными», — указал он.

Парламентарий напомнил, что было несколько случаев, когда дроны приближались к авиационной технике во время военных парадов и их репетиций — так было в Екатеринбурге и в Хабаровске, и лишь мастерство летчиков позволило избежать столкновения и самых трагических последствий, в 2016 году из-за очень низко летящего дрона чуть было не пострадали дети — школьники, приехавшие на экскурсию на Куликово поле.