В сети благодарят человека, сделавшего более 3 млн правок в «Википедии»

Вашингтон, , 10:31 — REGNUM Пользователи Reddit воздают почести человеку, сделавшему более 3 млн правок в и написавшему почти 35 тыс. оригинальных статей в «Википедии». Поводом для этого стал материал CBS о 35-летнем жителе США Стивене Прюитте — лидере по количеству правок, который бесплатно делает эту работу.

С 2006 года мужчина сделал хотя бы одну правку в трети всех материалов англоязычной «Википедии», в которой насчитывается порядка 5,7 млн статей. Ежедневно Прюитт тратит по три часа на их редактирование. Кроме того, у него есть и основная работа: мужчина занимается архивами и записями в Службе таможенного и пограничного контроля США.

До выхода материала канала CBS о современном герое сети практически никто не знал: в онлайн-энциклопедии он скрывался под псевдонимом Ser Amantio di Nicolao. Именно под этим именем, наряду с президентом США Дональдом Трампом и актрисой Ким Кардашьян, он попал в число 25-ти наиболее влиятельных людей интернета по версии журнала Time.

После выхода материала на Reddit появились положительные посты о Прюитте. Первый из них набрал уже более 94 тыс. одобрительных голосов, второй — 86 тысяч. Обе записи сопровождаются кадром из фильма «Человек-паук 2», на котором супергерой спасает пассажиров поезда, после чего те несут его на руках со словами: «Аккуратнее, он герой».

Пользователи благодарят Прюитта за его работу и уверены, что когда-то его правка помогла кому-то при работе над рефератами, домашними заданиями, подготовке к экзаменам или контрольным работам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Amazon научил систему искусственного интеллекта Alexa говорить более естественно и адаптировать свой стиль к контексту при озвучивании последней информации из «Википедии». Услышать профессиональную дикцию можно будет и при прослушивании новостей.

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