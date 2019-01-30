Мошенники добрались до клиентов Сбербанка

Москва, , 08:11 — REGNUM Злоумышленники нашли новый способ обмана клиентов Сбербанка. Теперь они звонят гражданам с телефонов, номера которых определяются как сбербанковские и указаны на обратной стороне банковской карты — 900 и +7 (495) 500-55-50 . Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

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Потенциальную жертву мошенники, действуя от лица банка, пытаются предупредить о якобы сомнительной попытке списания средств с карты. При этом злоумышленники знали информацию о клиенте, вплоть до паспортных данных. Кроме того, в случае если клиент сомневался, мошенники направляли СМС с подтверждением с короткого номера 900, который имитировал сообщение от банка, с указанием, например, информации об остатках на счетах или о последних транзакциях. В результате со счетов клиентов списывались крупные суммы денег.

Как утверждают специалисты, изменить номер, с которого поступает звонок, достаточно несложно, есть множество соответствующих приложений. При этом эксперты отмечают, что подобная осведомлённость может быть следствием утечки данных о клиентах Сбербанка или же передачи информации посторонним самими сотрудниками за вознаграждение.

В самом Сбербанке отметили, что при попытке несанкционированного снятия денег сотрудники финансовой организации сами не звонят клиенту — карта блокируется автоматически.

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Роскомнадзор направил запрос в Сбербанк об утечке данных сотрудников

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года на специализированном форуме phreaker.pro появилась база данных с информацией о более чем 421 тысячи сотрудников Сбербанка. В документе содержались ФИО сотрудников, их адреса электронной почты и логины для входа в операционную систему, а также сведения о том, в каких подразделениях они работают. В Сбербанке заявили, что опубликованная информация не представляет угрозы раскрытия персональных данных сотрудников.

Ранее, в июле 2018 года, в сети появились сообщения о якобы утечке персональных данных клиентов Сбербанка, ВТБ и ряда других организаций. Подобные сообщения в Сбербанке назвали не соответствующими действительности, заявив, что современные системы кибербезопасности надежно защищают банк и его клиентов.

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