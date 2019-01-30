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Бывший вице-губернатор китайской провинции Цзянси получил 18 лет тюрьмы

Общество

Коррупционер пошел на сотрудничество со следствием

Бывший вице-губернатор китайской провинции Цзянси получил 18 лет тюрьмы
Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

Хэфэй, Китай, 30 января 2019, 04:50 — REGNUM  Бывший вице-губернатор провинции Цзянси на востоке Китая Ли Ихуан был приговорен к 18 годам тюрьмы за взяточничество, сообщает 29 января агентство Синьхуа.

Кроме того, он был оштрафован на 2,2 млн юаней ($327 тыс.), сообщили в Промежуточном народном суде города Аньцин провинции Аньхой. Суд установил, что Ли в период с 2004 по 2017 годы, пользуясь своим должностным положением от целого ряда занимаемых последовательно должностей, получал нелегальные денежные вознаграждения.

Таким образом он получил нелегально денежных средств и дорогостоящих подарков на сумму более 51,19 млн юаней. В период с 2011 по 2014 годы Ли также занимался присвоением общественных средств на сумму более 2,68 млн юаней. Суд также признал Ли виновным в передаче более 147,3 млн юаней общественных средств его родственникам в период с марта 2013 по май 2016 года.

Как отмечает издание, Ли получил мягкий приговор в виду того, что полностью раскаялся в содеянном и пошел на сотрудничество со следствием, продемонстрировал искреннее раскаяние и вернул все нажитое нечестным путем государству.

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