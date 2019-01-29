У похитителя картины Куинджи из Третьяковки могли быть сообщники

Москва, , 16:58 — REGNUM Следствие полагает, что подозреваемый в хищении картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи действовал не в одиночку. Об этом 29 января заявил следователь на заседании Таганского районного суда Москвы.

«В настоящее время не все соучастники преступления установлены», — приводит его слова РИА «Новости».

Сколько именно сообщников могло быть у преступника, представитель следствия не уточнил.

Как передавало ИА REGNUM, 27 января мужчина вынес картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» с выставки в Третьяковской галерее прямо на глазах посетителей. На следующий день подозреваемый был задержан в подмосковном посёлке Заречье, похищенная картина была возвращена.

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