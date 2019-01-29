В Москве откроется около 150 новых православных храмов

Москва, , 15:56 — REGNUM В перспективе в Москве откроется около 150 новых православных церквей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 января, об этом говорится в докладе куратора «Программы-200», депутата Госдумы Владимира Ресина («Единая Россия»).

«Сегодня на подобранных и одобренных Русской православной церковью участках ведется строительство 232 комплексов: по программе — 192 храмовых комплекса в Старой Москве и 18 в Новой Москве, а также еще 22 храмовых комплекса сверх программы», — сообщил Ресин в рамках ежегодных Рождественских чтений.

В планы на 2019 год на различных этапах строительства перейдут 29 храмов: 25 в рамках программы и четыре — сверх нее.

«Программа-200» реализуется фондом «Поддержки строительства храмов города Москвы» при участии Правительства Москвы. В план программы входит разработка проектов и строительство 200 новых церквей на территории всех округов города. Строительство новых храмов Москвы планируется из расчета одна церковь на 20 тыс. жителей при максимальном расстоянии для пешеходной доступности около 1 км.