Как появился мем с супергероем Шэгги из «Скуби-Ду»?

Вашингтон, , 16:49 — REGNUM В сети набирает популярность мем с героем мультфильма «Скуби-Ду» Шэгги, который обладает суперсилой. Оригинал шутки появился еще несколько лет назад, однако только в январе 2019 года мем стал широко популярен среди пользователей.

В 2017 году пользователь YouTube с ником Midya представил, что трусливый и ленивый Шэгги мог бы обладать ультраинстинктом, как герой аниме Dragon Ball Super Гоку. На одну из сцен полнометражного фильма «Скуби-Ду: Нападение Пантазаура», в которой Шэгги дерется с бандой байкеров под влиянием гипноза, юзер наложил музыку из аниме.

С тех пор на имиджбордах Reddit и Tumblr стали появляться картинки, смысл которых был в том, что Шэгги — могущественный супергерой, которого никто не может одолеть. Однако настоящая популярность к Шэгги пришла в январе 2019 года после того, как он стал героем недавнего мема с персонажем аниме-сериала «Наруто» Саске.

https://twitter.com/GnarlyBuster/status/1085389430326784000

Теперь пользователи пытаются представить, на что еще способен герой «Скуби-Ду».

https://twitter.com/ohthatcalebguy/status/1089665129363505152

https://twitter.com/SecludedBlue/status/1090041666671661056

https://twitter.com/famfriendlypyro/status/1090008077913460736

Особой популярностью пользуются мемы, в которых в качестве шаблонов использованы скриншоты из интервью с актёрами фильма «Скуби-Ду», которые якобы рассказывают о суперсиле Шэгги.

https://twitter.com/NoFicksHere/status/1090111808223019008

«Я даже не предполагала, что буду играть в фильме. Когда съемки начались, режиссер понял, что забыл найти актрису для роли Вельмы. Тогда Шэгги, чувствуя особую страсть к проекту, использовал 4,35% от своей суперсилы и создал меня только для того, чтобы я сыграла Вельму. Я обязана лорду Шэгги своим существованием».

https://twitter.com/aspyn03/status/1090110395698819072

«Ведущий: Когда вы последний раз использовали 5% от своей суперсилы? Шэгги: *смеется* 65 млн лет назад, когда один динозавр пытался съесть меня, поэтому я их всех убил».

Ранее в сети появился новый мем с Илоном Маском, поводом для которого стала фотография предпринимателя, на которой держит в руках оружие. Оказалось, что снимок подходит для описания различных жизненных ситуаций.

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