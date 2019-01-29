«Чёрную пантеру» бесплатно покажут в кино в Месяц негритянской истории

, , 15:29 — REGNUM «Чёрную пантеру» будут бесплатно показывать в кинотеатрах США сети AMC в честь Месяца негритянской истории. Об этом сообщил президент компании Disney Роберт Айгер в своём Twitter-аккаунте.

https://twitter.com/RobertIger/status/1089976483316084736

Фильм покажут в период с 1 по 7 февраля 2019 года. Зрители не должны платить за сеанс, а организаторы показа также отправят $1,5 млн в образовательную организацию UNCF. По словам президента Disney, это поможет реализовать мечту многих студентов о высшем образовании. Эта акция будет приурочена к Месяцу негритянской истории — событию, посвящённому вкладу афроамериканцев в историю.

Напомним, что ранее «Чёрная пантера», режиссёром которой выступил Райан Куглер, получила главную премию Гильдии киноактёров США. Картину удостоили этой награды за лучший актёрский состав. Конкуренцию супергеройскому фильму составили «Чёрный клановец», «Богемская рапсодия», «Безумно богатые азиаты» и «Звезда родилась».