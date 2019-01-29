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Четверо легкоатлетов из Кении получили гражданство Казахстана

Общество

Кенийские легкоатлеты представляют сборную Восточно-Казахстанской области

Астана, 29 января 2019, 12:53 — REGNUM  Четыре легкоатлета и один тренер из Кении приняли гражданство Казахстана для участия в международных соревнованиях за сборную республики, сообщает 29 января издание Vesti. kz со ссылкой на федерацию легкой атлетики Казахстана.

В федерации отметили, что спортсмены Нора Джеруто, Каролин Кипкируи, Дэйзи Джэпкимэй, Шэдрак Коэч, а также тренер Кеннет Кепиего Ротич приняли гражданство в декабре 2018 года.

Федерация легкой атлетики приступила к оформлению «спортивного гражданства» в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Кенийские легкоатлеты представляют сборную Восточно-Казахстанской области.

Напомним, в январе состоялся чемпионат Казахстана по легкой атлетике, на котором вышеуказанные спортсмены выступили за Восточно-Казахстанскую область. На дистанции 3 км три девушки из Кении заняли все призовые места.

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