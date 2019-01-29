Замглавы «Росгеологии» лишился работы после скандальной трансляции

Москва, , 13:06 — REGNUM Заместитель генерального директора компании «Росгеология» Руслан Горринг стал «звездой» скандального видео, на котором он играет в онлайн-игру PUBG и рассказывает о сексуальных связях со своими подчинёнными. Горринга уволили из компании распоряжением главы Минпрорироды РФ Дмитрия Кобылкина, сообщают «Известия».

Генеральному директору «Росгеологии» Роману Панову объявили выговор. В самой компании обещают провести тщательную проверку. Причиной такого решения стал отрывок стрима (прямой трансляции), который Горринг вёл на платформе Twitch во время игры в онлайн-шутер PUBG. В роликее, опубликованном Telegram-каналом «Медиакиллер», Горринг угрожает расправой своим оппонентам, использует нецензурную лексику и рассказывает об интимных связях со своими подчинёнными.

Во время трансляции в комнате с Горрингом находится одна из его подчинённых, и он просит её рассказать об их рабочих отношениях. Девушка объяснила, что однажды купила авиабилеты в бизнес-класс вместо первого класса. За это её уволили. Спустя две недели Горринг «помиловал» сотрудницу и отправил её в один из филиалов «Росгеологии», чтобы она начала для него «стучать». На видео Горринг хвастается, что имел интимные связи с четырьмя «кошаками» (так заместитель гендиректора называет своих подчинённых).

В «Росгеологии» сообщали, что после проверки видео не было найдено никаких доказательств нарушения рабочих отношений или разглашения коммерческой информации.

Напомним, что случай с Горрингом стал не единственным примером недопустимого поведения по время прямой трансляции на Twitch. Так, стример из Австралии избил свою беременную жену прямо во время трансляции. Геймер играл в Fortnite, а затем начал ссориться с женой, некоторое время спустя конфликт пары продолжился уже за пределами веб-камеры. Видео стрима опубликовали в Twitter, и теперь мужчину ждёт судебное разбирательство.

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