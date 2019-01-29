Британская туристка отсидела срок в Египте за ввоз болеутоляющего

Хургада, Египет, , 09:52 — REGNUM В Египте после 14 месяцев тюремного заключения отпущена на свободу туристка из Великобритании, пострадавшая от незнания местных законов, пишет газета Kronen Zeitung 29 января.

Двухнедельный отпуск в Египте обернулся для 34-летней Лоры Пламмер тюремным заключением. Женщина была арестована в аэропорту Хургады сразу по приезде в страну за контрабанду наркотических веществ.

В багаже Пламмер имелись несколько пачек болеутоляющего с содержанием трамадола — опиоидного анальгетика, запрещенного в некоторых странах. Женщина привезла 290 таблеток для своего супруга-египтянина, страдающего от хронических болей в спине. Она не знала, что трамадол запрещен в Египте.

Суд приговорил Пламмер к трем годам заключения в тюрьме «Аль-Канатер», печально известной ужасными условиями содержания. Отсидев 14 месяцев, она получила помилование от президента Египта.