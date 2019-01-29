«Туалетная революция» изменит жизнь 6 млн семей в центральном Китае

Пекин, , 09:16 — REGNUM Провинция Хэнань в центральной части Китая отремонтирует или построит туалеты для более, чем 3 млн домохозяйств в 2019 году, сообщает 28 января агентство Синьхуа.

Кроме того, до конца 2020 года планируется построить или отремонтировать еще 6 млн туалетов, что составляет 85% потребностей в уборных всех домохозяйств провинции. В 2018 году «туалетная революция» подарила сельским жителям более 2 млн туалетов при общих инвестициях более 224 млн юаней ($33,2 млн).

Напомним, что «туалетная революция» стартовала в Китае еще в 2015 году. Ее целью является улучшение санитарно-гигиенической обстановки прежде всего в популярных туристических местах, а также на китайском селе. В рамках кампании ремонтируются старые и строятся новые туалеты.

Как сообщало ИА REGNUM, «туалетная революция» в Нинся-Хуйэском автономном районе Китая на северо-западе страны в 2019 году будет построено более 150 тыс. новых сельских туалетов, оборудованных по современным стандартам.

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