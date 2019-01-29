Вторник, 29 Января 2019 года
00:29:50 МСК

Россия выступит во втором полуфинале «Евровидения — 2019»

Общество

Второй полуфинал пройдет 16-го мая

Москва, 29 января 2019, 00:29 — REGNUM  Представитель России выступит во втором полуфинале международного исполнительского конкурса «Евровидение — 2019», который состоится 16 мая в Тель-Авиве, сообщает официальный сайт конкурса.

Сообщается, что согласно результатам жеребьевки полуфиналов, состоявшейся 28 января, российский исполнитель будет выступать во второй половине второго полуфинала. Первый полуфинал пройдет 14 мая, второй — 16-го. Финальный этап конкурса состоится 18 мая.

Отметим, что имя артиста, который будет представлять Россию в конкурсе, еще не объявлено. По данным СМИ, о нем расскажут в конце января.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу букмекеров, шансы России на победу в «Евровидении» могут вырасти до 30%, если страну будет представлять певец Сергей Лазарев. При этом, как отмечают букмекеры, к началу конкурса оценки могут измениться радикально.

Читайте ранее в этом сюжете: Букмекеры оценили шансы России на победу в «Евровидении»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Конкурс «Евровидение»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить