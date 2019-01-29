Россия выступит во втором полуфинале «Евровидения — 2019»

Москва, , 00:29 — REGNUM Представитель России выступит во втором полуфинале международного исполнительского конкурса «Евровидение — 2019», который состоится 16 мая в Тель-Авиве, сообщает официальный сайт конкурса.

Сообщается, что согласно результатам жеребьевки полуфиналов, состоявшейся 28 января, российский исполнитель будет выступать во второй половине второго полуфинала. Первый полуфинал пройдет 14 мая, второй — 16-го. Финальный этап конкурса состоится 18 мая.

Отметим, что имя артиста, который будет представлять Россию в конкурсе, еще не объявлено. По данным СМИ, о нем расскажут в конце января.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу букмекеров, шансы России на победу в «Евровидении» могут вырасти до 30%, если страну будет представлять певец Сергей Лазарев. При этом, как отмечают букмекеры, к началу конкурса оценки могут измениться радикально.

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