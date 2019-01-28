Чиновники отреагировали на жалобы ростовских пассажиров

Ростов-на-Дону, , 18:59 — REGNUM Департамент транспорта Ростова-на-Дону отреагировал на жалобы горожан на недостаток общественного транспорта в микрорайоне Суворовский. По информации, размещённой на официальном сайте городской администрации 28 января, количество единиц подвижного состава будет увеличено.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в социальных сетях жители микрорайона Суворовский посетовали на то, что каждое утро им приходится буквально штурмовать общественный транспорт, очередь на маршрутные такси и автобусы приходится занимать заранее. Но на маршруты выпускают очень мало единиц транспорта.

«В связи с обращениями граждан, а также ухудшением погодных условий для сокращения интервала движения будет рассмотрен вопрос увеличения количества единиц выпускаемой техники по маршрутам №27, 10а, 1. По маршрутам №18 и 81 в целях увеличения провозной способности планируется увеличение класса подвижного состава», — говорится в ответе администрации.

Кроме того, чиновники советуют обращаться со всеми вопросами по номеру «горячей линии». Операторы окажут всем пассажирам информационную поддержку. Колл-центр работает в круглосуточном режиме, добавили в департаменте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что провал транспортной революции, которую ростовские чиновники начали проводить в преддверии зимы, был признан на региональном уровне. В связи с проблемами, которые возникли у пассажиров общественного транспорта после нововведений, должности лишились несколько чиновников.

Власти объяснили неудачную оптимизацию транспортной сферы пассажирских перевозок острым кадровым голодом в области пассажирских перевозок. Городу-миллионнику необходимо 370 специалистов, тогда как на учёте в службе занятости в настоящее время состоят 86 водителей с опытом работы.

Читайте также: Ростовские власти круглосуточно принимают жалобы от пассажиров

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовчане по утрам устраивают битву за транспорт