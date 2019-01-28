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Атлеты переоделись для Фитнес-шоу

Общество

В Краснодаре спортсмены выступали в новых для себя образах на костюмированном Фитнес-шоу

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Атлеты переоделись для Фитнес-шоу
Николай Хижняк © ИА REGNUM
«Фитнес-шоу» в Краснодаре

Краснодар, 28 января 2019, 19:00 — REGNUM  26 января в Краснодаре состоялось костюмированное «Фитнес-шоу» с элементами косплея. Цель такого фестиваля в том, чтобы показать не только спортивные достижения участников, но и продемонстрировать их творческие и артистические способности.

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Атлеты выступали в необычных образах
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Атлеты выступали в необычных образах
12
Атлеты выступали в необычных образах
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Атлеты выступали в необычных образах
20
«Фитнес-шоу» в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
«Фитнес-шоу» в Краснодаре
26
«Фитнес-шоу» в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
«Фитнес-шоу» в Краснодаре

Идеей мероприятия является пропаганда здорового образа жизни. Свои таланты продемонстрировали 10 лучших спортсменов со всего Краснодарского края, которых ранее выбрало специальное жюри.

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«Фитнес-шоу» в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
«Фитнес-шоу» в Краснодаре
15
«Фитнес-шоу» в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
«Фитнес-шоу» в Краснодаре
16
«Фитнес-шоу» в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
«Фитнес-шоу» в Краснодаре
17
Костюмированный воркаут
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Костюмированный воркаут
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Атлеты выступали в необычных образах
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Атлеты выступали в необычных образах
27
«Фитнес-шоу» в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
«Фитнес-шоу» в Краснодаре
23
«Фитнес-шоу» в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
«Фитнес-шоу» в Краснодаре

«В состав жюри вошли олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Александр Москаленко, президент федерации бодибилдинга «Самсон» Игорь Самохин, чемпион мира по рукопашному бою Серафим Тимченко, они оценивали и физическую форму участников, и творческую составляющую выступления. Спортсмены переоделись в костюмы персонажей кино, комиксов, мифов. Цель конкурса — пропаганда здорового образа жизни», — рассказал представитель компании «Электронный билет Кубани», которая является организатором конкурса.

28
«Фитнес-шоу» в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
«Фитнес-шоу» в Краснодаре
29
«Фитнес-шоу» в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
«Фитнес-шоу» в Краснодаре
30
Атлеты выступали в необычных образах
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Атлеты выступали в необычных образах
25
«Фитнес-шоу» в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
«Фитнес-шоу» в Краснодаре
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Конан-варвар
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Конан-варвар
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Репетиция
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Репетиция

Также организаторы уточнили, что такое мероприятие проводится впервые и не имеет аналогов.

31
«Фитнес-шоу» в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
«Фитнес-шоу» в Краснодаре

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regnum author Николай Хижняк
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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