Атлеты переоделись для Фитнес-шоу

Краснодар, , 19:00 — REGNUM 26 января в Краснодаре состоялось костюмированное «Фитнес-шоу» с элементами косплея. Цель такого фестиваля в том, чтобы показать не только спортивные достижения участников, но и продемонстрировать их творческие и артистические способности.

Идеей мероприятия является пропаганда здорового образа жизни. Свои таланты продемонстрировали 10 лучших спортсменов со всего Краснодарского края, которых ранее выбрало специальное жюри.

«В состав жюри вошли олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Александр Москаленко, президент федерации бодибилдинга «Самсон» Игорь Самохин, чемпион мира по рукопашному бою Серафим Тимченко, они оценивали и физическую форму участников, и творческую составляющую выступления. Спортсмены переоделись в костюмы персонажей кино, комиксов, мифов. Цель конкурса — пропаганда здорового образа жизни», — рассказал представитель компании «Электронный билет Кубани», которая является организатором конкурса.

Также организаторы уточнили, что такое мероприятие проводится впервые и не имеет аналогов.

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