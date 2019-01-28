В Японии женщины-политики обвинили избирателей-мужчин в харассменте

Токио, , 17:29 — REGNUM 27 января ведущая японская газета «Майнити Симбун» опубликовала результаты интервьюирования женщин, занятых в политических структурах. В ходе исследования выяснилось, что низкий уровень присутствия женщин в политике объясняется сексуальными домогательствами со стороны лиц противоположного пола.

По информации японской новостной газеты «Майнити Симбун», одна из пострадавших женщин, Томоми Хигаси, член муниципалитета города Матида, сообщила, что неоднократно подвергалась сексуальному харассменту со стороны избирателей. Так, мужчины, которые поддержали её во время местных выборов, встречали её на улице и делали «недвусмысленные» предложения, а также задавали оскорбительные вопросы сексуального характера во время публичных выступлений. Кроме этого, Хигаси также рассказала о том, что избирателей мало волнует ее политическая карьера и активность, а в социальных сетях чаще встречаются вопросы и комментарии о ее личной жизни.

Также газета опубликовала интервью Норико Мацуда, депутата Ассамблеи в городе Косигая в префектуре Сайтама, которая все чаще подвергается критике за свой карьерный выбор и сталкивается с «предложениями» от своих избирателей «сидеть дома и воспитывать детей». «Круглыми сутками поступают звонки с неизвестных номеров от мужчин, а на улице все страшнее появляться одной. Такое отношение со стороны избирателей объясняет почему в политике так мало женщин», — дополнила Мацуда.