В прибыли – агрегаторы: о продаже личных данных граждан РФ

Москва, , 14:19 — REGNUM Торговля личными данными пользователей, на которой, как ожидается, сами пользователи смогут заработать от 15 до 60 тыс. рублей в год — смелое заявление, но не ясен механизм расчета этих цифр, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова.

«Продавая свои данные, рядовой гражданин тем самым потеряет контроль над ними, а вот кто действительно сможет легально зарабатывать, так это агрегаторы таких данных — любая компания, в которой регистрируется гражданин, — соцсети, банки и т. д. Они смогут перепродавать данные клиентов и, в зависимости от качества такой базы, получать существенные доходы», — пояснила эксперт.

Информация в современном мире — ценнейший ресурс, на сбор которого тратится колоссальное количество денег, и вот чтобы частично «отбить» эти затраты, недобросовестные компании уже сейчас перепродают данные своих пользователей. В случае принятия законодательных инициатив ФРИИ эти сделки по перепродаже баз перейдут в правовое поле.

«Нахождение в базе у такой компании грозит гражданам РФ потерей спокойствия, назойливой и навязанной рекламой, ненужными предложениями, при этом у гражданина не будет законных оснований для жалоб — ведь он уже «продался».

Маловероятно, что получение 15−60 тыс. рублей в год будет мотивировать пользователей регистрироваться в качестве самозанятых, потому разговоры о росте бюджетных накоплений — лишь повод. Реальная цель — разрешить продажу баз клиентов, и делать это открыто и масштабно, а не в контексте «серых» схем, как это есть сейчас», — высказала свое мнение Прохорова.

Как сообщало ИА REGNUM, разрешить свободный оборот «деперсонализированных» данных на рынке России предложил Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), представители которого подготовили проект изменений в закон «Об информации».

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