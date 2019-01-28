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Актриса раскрыла подробности о съёмках фильма «Джокер»

Общество

Фильм об одном из самых популярных злодеев вселенной DC Comics выйдет 4 октября 2019 года

Бербанк, США, 28 января 2019, 14:14 — REGNUM  Актриса Зази Битц в своём интервью для MTV News поделилась подробностями о съёмках фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. По словам актрисы, сценарий картины неоднократно переписывался прямо во время процесса производства киноленты.

Битц называет сценарий картины о Джокере великолепным. По её словам, актёры могли прийти в трейлер Тодда Филлипса (режиссёр и сценарист фильм) и в течение ночи писать новые сцены.

В процессе нанесения макияжа и грима актёры запоминали новые реплики, а уже через три недели переснимали всё заново. Битц сообщила, что все пересъёмки нужно было завершать в кратчайшие сроки из-за того, что Хоакин Феникс стремительно терял в весе.

Напомним, что, помимо Хоакина Феникса и Зази Битц, главные роли в «Джокере» сыграют Роберт Де Ниро и Френсис Конрой. Премьера картины состоится 4 октября 2019 года. Она расскажет о неудачливом комедианте, ставшем главой преступного мира Готэма после ряда неудач. Известно, что в фильме также появятся Томас Уэйн (отец Бэтмена) и Альфред Пенниуорт (дворецкий Бэтмена).

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