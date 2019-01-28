В переполненной курской больнице пациентов складывают в коридорах

Курск, , 13:50 — REGNUM В Курской городской клинической больнице скорой медицинской помощи из-за нехватки мест пациенты вынуждены лечиться в коридорах, сообщила телекомпания «Такт». Кадры, снятые больными в отделении урологии, показывают: для тех, кому не хватило мест в палатах, в коридоре ставят старые кровати, топчаны и даже носилки.

Руководство больницы эти факты не скрывает, в областной администрации о таком положении дел тоже знают. По словам главного врача больницы Владимира Ивакина, проблема заключается в том, что медицинское учреждение рассчитано на 80 коек и увеличить это число невозможно. В то же время пациентам не могут отказать в медицинской помощи, а их количество иногда может почти вдвое превышать количество коек, поэтому персоналу больницы приходится идти на ухищрения, создавая дополнительные «места» из подручных средств.

В региональном комитете здравоохранения обещают решить проблему с нехваткой мест за счёт передачи части нагрузки в Железнодорожную больницу и в частную клинику, которая будет оказывать в том числе и бесплатную медицинскую помощь по системе обязательного страхования. С проблемой обещают разобраться «в ближайшее время». Стоит отметить, что из-за нехватки мест в БСМП пациенты и врачи, по словам Владимира Ивакина, страдают уже не первый год.

Читайте ранее в этом сюжете: Отделение паллиативной помощи откроется в Курске в 2018 году