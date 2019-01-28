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Петербург и Ленобласть находятся накануне эпидемии гриппа

Общество

Грипп изготовился к прыжку

Санкт-Петербург, 28 января 2019, 12:44 — REGNUM  Специалисты прогнозируют эпидемию гриппа в петербургском регионе в самое ближайшее время, хотя в настоящий момент заболеваемость гриппом и ОРВИ находится ниже эпидемического порога.

По данным городского управления Роспотребнадзора, ОРВИ и гриппом заболевают от полутора до двух с половиной тысяч человек в неделю, это пока ниже порога эпидемии. Однако прогнозы врачей и эпидемиологов неутешительны: резкий рост числа заболевших может произойти уже в начале февраля.

Как отмечает 28 января «Петербургский дневник» со ссылкой на врачей, в последние дни на смену гриппу H1N1 пришел так называемый «эпидемический» грипп H3N2, который способствует быстрому распространению массового заболевания.

Как ожидается, эпидемия гриппа придет в Петербург в феврале и марте. Необходимо при первых же признаках заболевания — резкое повышение температуры, головная боль, «ломота» в мышцах и суставах, чувствительность к свету — нужно обратиться к врачу.

Более защищенными будут чувствовать себя те, кто сделал прививку. В Петербурге привито от гриппа в этом сезоне ровно половина населения. При этом в вакцину входили штаммы, которые ожидаются в ходе эпидемии.

В Ленинградской области вспышка гриппа уже привела к закрытию школы на 1000 человек в Тихвине. По данным областного управления Роспотребнадзора, в этой школе одновременно заболели около 250 детей и несколько педагогов. Лабораторно подтвержден грипп H3N2.

Еще в нескольких учебных заведениях региона закрыты классы и группы в детских учебных заведениях.

Читайте ранее в этом сюжете: Бесплатные вакцины от гриппа смогут получить менее половины петербуржцев

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Грипп, ОРЗ
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