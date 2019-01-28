Механизмы противодействия телефонному терроризму уже отработаны – эксперт

Санкт-Петербург, , 12:28 — REGNUM За редкими исключениями ни один злоумышленник, «минирующий» здания по телефону, не остается безнаказанным, и государственные границы тоже могут его не спасти, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 28 января, глава ассоциации предприятий охраны и безопасности «Армада» Вадим Кожевников, комментируя информацию о массовых ложных анонимных угрозах минирования в Сибири.

Как уже сообщало ИА REGNUM, волна телефонного терроризма накрыла сегодня, 28 января, регионы Сибири. Сообщения о минировании поступали в Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Красноярский край, Хакасию.

Антитеррористические комиссии в регионах уже прокомментировали ситуацию. Проверки показывают, что сообщения о взрывных устройствах являются ложными. В правоохранительных органах сообщили, что отрабатываются все возможные версии.

«Насколько мне известно, ни один подобный звонок не остается безнаказанным. Из каких бы побуждений не действовал звонивший, телефонный терроризм наказуем почти в ста процентах случаев.

Мотивы ложных сообщений о минировании могут быть очень разными, в диапазоне от простого хулиганства, в том числе подросткового — до агрессивной политики определенных радикально настроенных организаций, которые стремятся посеять панику.

Если звонки совершаются с территории других государств, это не мешает доводить расследование до конца. Другое дело, что наказание будет не столь неотвратимым. Но если есть точная информация о звонившем, он может быть объявлен в международный розыск.

Телефонный терроризм существует давно. Механизмы противодействия ему, в том числе и международные, в том числе и с теми странами, с которыми у нас натянутые отношения, давно разработаны», — отметил Вадим Кожевников.