«Мутная история» — соцсети о похищении картины Куинджи

Москва, , 12:52 — REGNUM Похищение картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи стало одним из самых обсуждаемых событий в социальных сетях. Часть пользователей возмущена работой охраны галереи, другие же подозревают, что эта история — лишь постановка.

Многих юзеров поразило то, с какой легкостью злоумышленник смог выкрасть картину. В свою очередь это породило сомнение в том, насколько качественно работает охрана Третьяковской галереи.

«Как можно средь бела дня вынести картину из Третьяковки?! Где охрана? Где видеонаблюдение?» — недоумевает в Twitter Фома К.

«Позор охране Третьяковки!» — пишет Дуняша.

Некоторые пользователи и вовсе решили, что это ограбление — постановка для «демонстрации доблестной работы полиции».

«История изначально настолько мутная, вызывающая столько вопросов, что не покидает мерзкое чувство дешёвой постановки для демонстрации доблестной работы полиции», — считает Екатерина И.

«Операция похищения с последующим обнаружением — подарок Золотову на ДР. Ну что ж. Пусть готовит дырочку для очередного ордена», — пишет Галина

Не обошлось и без сравнений. Пользователи вспомнили, что похожий сюжет был в фильме «Старики-разбойники». Главный герой, следователь прокуратуры Мячиков, в компании друга решает украсть картину Рембрандта, после чего раскрыть преступление и тем самым доказать свою незаменимость. Похищение полотна Куинджи стало также причиной для шуток с отсылкой к политике.

https://twitter.com/A_Gasparyan/status/1089572027378384896

«Крым» Куинджи не украли, а аннексировали», — пишет Андрей М.

Впрочем, некоторые пользователи нашли и плюсы в истории с похищением картины Архипа Куинджи. Например, как отметил Олег М., многие узнали не только фамилию, но и имя знаменитого художника:

«Тяга к искусству тянет лет на 10 строгого режима… Зато вся страна, даже те, кто не отличает мольберт от макарон, узнали, что Куинджи зовут Архип!».

Напомним, 27 января злоумышленник украл картину Куинджи из Третьяковской галереи прямо на глазах посетителей. Подозреваемого задержали сегодня, 28 января, в поселке Заречье Московской области. По данным МВД, ранее мужчина привлекался по делам, связанным с хранением наркотиков.

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