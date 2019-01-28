Уволена чиновница, направившая саратовских учителей убирать снег

Саратов, , 11:41 — REGNUM В Саратове после скандала с субботником, на котором учителей заставили убирать снег, была уволена глава отдела образования администрации Октябрьского района города. Об этом сообщает 28 января пресс-служба городской мэрии.

Ранее стало известно, что педагогический коллектив саратовской школы после сильного снегопада по решению руководства учебного заведения и профильных чиновников принял участие в очистке территории.

После того, как об этом стало известно, мэр Саратова Михаил Исаев инициировал проверку, по результатам которой была глава отдела образования администрации Октябрьского района. Кроме того, были объявлены выговоры замглавы администрации района по социальной сфере и директору учебного заведения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Саратова пояснили, что выход учителей на своеобразный «субботник» был связан с экстренной ситуацией после обильного снегопада.

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