Отделение паллиативной помощи откроется в Курске в 2018 году

Курск, , 18:04 — REGNUM Отделение паллиативной помощи на базе курской городской больницы №3 должно начать работу уже к июню 2018 года. Как сообщила пресс-служба областной администрации, такие даты были озвучены Николаем Толмачевым во время визита заместителя губернатора Ирины Хмелевской в медицинское учреждение.

Паллиативное отделение создают на базе неврологического отделения больницы №3. На это из областного бюджета было выделено более 11 миллионов рублей.

Помощь — не только медицинскую, но и психологическую — там будут оказывать больным с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями. Работать с «тяжёлыми» пациентами будут онкологи, социальные психологи, медсёстры и санитары. Оказывать паллиативные услуги больница будет бесплатно, за счет федерального бюджета.

«Больные с ограничением жизненных функций — очень важная категория пациентов, которым мы должны обеспечить качество жизни. Они не должны чувствовать себя ненужными. Наоборот, они должны почувствовать, что рядом с ними есть люди, которые заботятся о них. Здание неврологического отделения подходит по всем канонам, поскольку отделение паллиативной помощи должно располагаться в одноэтажном, отдельно стоящем здании», — рассказала Ирина Хмелевская.

По словам заместителя губернатора, неврологическое отделение будет переведено в городские больницы №2 и №4. Его сотрудники уже прошли переподготовку.