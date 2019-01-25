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Представители Таджикистана и Всемирного банка обсудили развитие туризма

Общество

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере реставрации и восстановления памятников истории и культуры

Душанбе, 25 января 2019, 13:48 — REGNUM  Министр культуры Таджикистана Шамсиддин Орумбекзода и представители Всемирного банка обсудили вопросы сотрудничества в культурной сфере, сообщает 25 января издание «Авеста» со ссылкой на министерство.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере реставрации и восстановления памятников истории и культуры, ввоза современного оборудования и строительства музеев.

Стороны также обсудили финансирование сохранения памятников культуры Таджикистана, строительства гостиниц и лавок для продажи изделий народных ремесел.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в посольстве Таджикистана в России состоялся форум «Туристические возможности Таджикистана». В ходе мероприятия посол республики в РФ Имомуддин Сатторов заявил, что до конца 2019 года Таджикистан планирует подписать с Россией соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.

Читайте ранее в этом сюжете: Таджикистан планирует подписать с Россией соглашение о развитии туризма

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Туризм
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