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Двух ревизоров поймали в Дагестане при получении взятки

Общество

За сокрытие выявленных нарушений они захотели 600 тысяч рублей

Махачкала, 25 января 2019, 13:40 — REGNUM  Двое ревизоров управления Федерального казначейства по Дагестану предстанут перед судом. Их обвиняют в вымогательстве взятки в крупном размере, сообщили ИА REGNUM 25 января в пресс-службе Следственного комитета республики.

Как выяснило обвинение, контролеры в июне 2018 года провели плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности войсковой части в городе Махачкале. Сотрудникам казначейства удалось выявить ряд нарушений, за сокрытие которых они попросили 600 тысяч рублей. После такого требования начальник войсковой части обратился в правоохранительные органы. В том же месяце при получении взятки ревизоры были задержаны силовиками.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в городе Дербенте был пойман при получении взятки руководитель абонентского отдела горводоканала. За вознаграждение в размере 40 тысяч рублей он пообещал представителю одного из торговых объектов списать накопившуюся задолженность на сумму более 800 тысяч рублей.

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