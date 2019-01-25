Прокуратура Пермского края выявила нарушение в работе местного минздрава

Пермь, , 11:58 — REGNUM Прокуратура Пермского края вынесла представление исполняющему обязанности регионального министра здравоохранения Оксане Мелиховой, сообщает 24 января Properm.ru.

Причиной данного решения со стороны надзорного органа стало игнорирование министерством обращения гражданина, которому требовалась медицинская помощь.

Местный житель, имеющий инвалидность, проходил лечение в одном из медицинских учреждений города, где ему была оказана помощь, однако он посчитал ее неудовлетворительной и с этой претензией вышел на местный минздрав.

Чиновники дали ответ гражданину, однако он был не полным, что также подтвердила краевая прокуратура. Мелихова должна устранить нарушение, за этим проконтролирует прокуратура.

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Напомним, ранее Контрольно-счетная палата края нашла нарушение законодательства в работе регионального министерства культуры, а ФСБ провела обыски в министерстве образования, после чего произошло увольнение начальника управления дополнительного образования Дмитрия Жадаева.

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